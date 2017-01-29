Пользователи посоветовали Лорак срочно пройти курсы фотошопа

Ани Лорак очень любит на своих страницах в соцсетях выкладывать снимки с отдыха, демонстрируя свою «безупречную» фигуру, однако смекалистые пользователи быстро вывели певицу на чистую воду, передает replyua.net.
Пользователи разместили снимки Лорак в купальнике и указали те места, где певица попыталась скрыть огрехи фигуры с помощью фотошопа, однако сделала она это очень неудачно – на фото видно, что снимки отредактированы новичком в фотошопе. Недавно певица отдыхала на Кубе, и, судя по всему, она еще находится на острове Свободы, откуда и делится с подписчиками пикантными снимками. В микроблоге украинская артистка разместила фотографию, на которой она позирует в черном купальнике на фоне дерева.
Почему-то у Лорак обнаружилась «вторая рука» и «накладные волосы», немного уменьшились размеры бедер и талии. Стрелками пользователи указали места, где было редактирование и посоветовали Лорак не позориться, а пройти курс фотошопа. Также был опубликован и другой снимок, сделанный чуть ранее. На нем видно, что артистка скорректировала линию талии и бедер.