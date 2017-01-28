Звезда культовой группы Black Sabbath Джефф Николс умер в Британии

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Участник популярной хеви-метал группы Black Sabbath умер в Великобритании в субботу, 28 января 2017-го года. Как сообщают авторитетные американские СМИ, смерть Николса уже подтвердили и коллеги по сцене, и родственники. Как рассказал в соцсетях основатель и фронтмен группы Black Sabbath Тони Айомми, смерть настигла Джеффа Николса на 69-м году жизни.«Я крайне огорчен известиями о смерти одного из самых близких и дорогих мне людей. Сегодня утром болезнь оказалась сильнее его», — написал Айомми в своём Facebook-аккаунте. Гитарист Black Sabbath сообщил, что Джефф Николс умер от рака лёгких, с которым он боролся на протяжении последних лет.Напомним, легендарный клавишник Джефф Николс пришёл в Black Sabbath в 1979-м году. На протяжении десятков лет Николс участвовал в записи альбомов, а также в гастрольной деятельности хеви-метал группы. Первым альбомом с участием Николса оказалась пластинка Heaven and Hell, которая стала крайне популярной среди любителей этого музыкального жанра.