Известный актёр из «Гарри Поттера» умер в США

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Американское издание The Independent сообщило в субботу, 28 января 2017-го года, трагическую новость для любителей фильмов о «Гарри Поттере» — не стало одного из актёров «золотого состава» истории о мальчике-волшебнике. Как сообщается, умер британский актёр Джон Херт, которого полюбили миллионы поклонников за роль Олливандера. В настоящее время причины смерти актёра не сообщаются.Известно лишь, что на момент смерти актёру, сыгравшему Олливандера, было 77 лет. Некоторые светские обозреватели предполагают, что смерть Херта произошла в результате обострения недугов, с которыми Джон Херт, казалось бы, успешно боролся в последние годы жизни. В 2015-м году Джон Херт сообщал, что у него обнаружили рак поджелудочной железы, однако через некоторое время актёр успокаивал поклонников новостями о том, что ему удалось победить рак.Напомним, Джон Херт, кроме участия в съёмках «Гарри Поттера», запомнился телезрителям картинами «Полуночный экспресс», «Чужой», «Хеллбой: Герой из пекла», «Хеллбой 2: Золотая армия», «Ключ от всех дверей», «V – значит вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «1984», «Человек-слон» и«Контакт».