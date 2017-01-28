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Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини
Одна из самых известных блондинок Голливуда, Шэрон Стоун, в эти дни отдыхает на Гавайских островах. Как информирует replyua.net, актриса постоянно размещает фото с отдыха на своей странице в Инстаграме, однако папарацци подловили Стоун во время купания и принятия солнечных ванн на пляже, чтобы сделать естественные снимки.

Несколько кадров с 58-летней Стоун уже попали в Интернет и вызывали множество обсуждений в соцсетях. Шэрон в бикини – это образец женственности и сексуальности для такого возраста, несмотря на то, что тело актрисы давно потеряло упругость. Однако Шэрон может похвастаться отсутствием живота и складок, тонкой талией и длинными стройными ногами. Впрочем, мнение пользователей о фигуре актрисы разделилось.

Многие поклонники написали о том, что такие снимки вообще нельзя выкладывать в Интернет, и «ничего сексуального они на них не увидели». Другие пользователи даже пошутили, написав, что Стоун снимали папарацци, которым далеко за 60, а теперь они предлагают всем остальным восхититься фигурой актрисы.

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини
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