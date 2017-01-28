После продолжительной борьбы с раком скончался легендарный Джон Херт

Лауреат многочисленных престижных кинопремий Джон Херт скончался в ночь на 28 января после тяжелой и продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, информирует replyua.net со ссылкой на западные источники.
Британскому актеру было 77 лет. Диагноз рак поджелудочной железы Херту поставили летом 2015 года, однако актер сразу сделал заявление о том, что будет продолжать работу даже во время курса лечения. Терапия принесла свои плоды – Херт неоднократно заявлял о том, что лечение проходит успешно, а осенью прошлого года сделал заявление о том, что смог победить рак. Однако пожилой возраст и слабое здоровье не позволили Херту долго наслаждаться жизнью. Свою кинокарьеру британец начал больше 50 лет назад – в 1966 году, появившись в картине «Человек на все времена», получившей Оскара.
Однако в молодые годы Херт не был популярным артистом, и зрители полюбили его немного позже, когда на экраны стали выходить фильмы о Гарри Поттере. Также Херт блистал в «Индиане Джонсе» и в «Чужом», сыграв Кейна. Чуть позже кинокритики оценили эту работу, назвав героя Кейна самым запоминающимся киноперсонажем за всю историю кинематографа.