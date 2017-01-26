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Шоу «Танцуют все» покидает украинское телевидение

Шоу «Танцуют все» покидает украинское телевидение
Полюбившийся миллионам украинцев танцевальный телепроект «Танцуют все», который с 2008-го года выходил на телеканале СТБ, прекращает своё существование на украинском телевидении. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление гендиректора СТБ Владимира Бородянского, 9 сезон шоу «Танцуют все» является заключительным, нового сезона проекта уже не будет. Несмотря на эти печальные новости, Бородянский также отметил, что проект внёс огромный вклад в украинскую хореографию.

Как заявил Бородянский, за 9 сезонов шоу «Танцуют все» в рамках проекта открылось немало потрясающих хореографов, которые действительно являются мастерами своего дела. С его слов, реализация шоу с каждым сезоном проходила всё сложнее, но усилия жюри и продюсеров давали потрясающий результат — много лет подряд на телевидении выходило одно из красивейших шоу.

В частности, гендиректор СТБ поблагодарил всех знаменитых танцоров, которые приложили свои усилия к созданию проекта. Среди них — Влад Яма, Алла Рубина, Алексей Литвинов, Александр Бобик, Ричард Горн, Константин Томильченко, Татьяна Денисова и многие другие. Финал 9 сезона шоу «Танцуют все», напомним, состоялся 30 декабря 2016 года: лучшим танцором сезона стал Михай Унгуряну.
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