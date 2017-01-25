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Процедура развода Джоли и Питта затянется еще на год, актеры потратят миллионы

Процедура развода Джоли и Питта затянется еще на год, актеры потратят миллионы
Бракоразводный процесс между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли растянется еще минимум на один год, и это связано со сложным решением об опеке над родными и приемными детьми. Кроме того, обе стороны понесут огромные растраты. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Келли Рикерт, эксперта по делам опеки.

По словам эксперта, супруги ранее заявили, что между ними нет разногласий, но это еще не значит, что теперь судьи примут решение, которое будет устраивать все стороны. Все вопросы, касающиеся опеки, будут решаться до конца декабря этого года и обойдутся актерам в семизначную цифру. Впрочем, у этого процесса есть одна положительная сторона – все, что будет происходит в суде, не выйдет наружу, поскольку дело не получит огласки благодаря ранее заключенной договоренности.

Каждый из супругов платит адвокатам по 1,25 тысяч долларов в час, также им придется платить 450 долларов в час судье, которые ведет дело об опеке. Судебные издержки могут превысить полмиллиона долларов, а весь процесс обойдется Питту и Джоли в шесть миллионов, и это по самым скромным подсчетам.
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