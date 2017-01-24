Актриса Мэрил Стрип побила все рекорды кинопремии «Оскар»

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Знаменитая голливудская актриса Мэрил Стрип в 2017-м году превзошла себя: звезду экранов вновь номинировали на «Оскар», это уже 20-я номинация на счету актрисы. Известно, что кроме Стрип в Голливуде такими успехами не может похвастаться никто — в этом году Мэрил Стрип номинирована в категории «Лучшая актриса» за работу над съёмками фильма «Флоренс Фостер Дженкинс», недавно покорившего кинопрокат.В картине «Флоренс Фостер Дженкинс» Мэрил Стрип сыграла главную роль. Героиня Стрип выросла в богатой семье, у неё достаточное количество времени и денег для интенсивного занятия творчеством. Однако, деньги и связи в то время были бессильны, а приближённые пытались скрыть от главной героини тот факт, что её голос совершенно не годится для оперного пения.В номинации «Лучшая актриса» с Мэрил Стрип будут соревноваться Эмма Стоун, Натали Портман и Изабель Юппер. В случае победы для Мэрил Стрип это будет уже не первая «оскаровская» награда — на счету актрисы уже три статуэтки, а также огромное количество других престижных в сфере кинематографа наград.