В День Соборности Тина Кароль стала Народной артисткой Украины

Почетную награду Тине Кароль сегодня вручал Петр Порошенко, глава украинского государства, передает replyua.net. О знаменательном дне своей жизни Тина Кароль написала на странице в Фейсбуке.
Петр Порошенко вручил награду в День Соборности Украины, 22 января. С сегодняшнего дня исполнительница является Народной артисткой Украины. Церемония вручения награды и почетного звания сегодня состоялась в Национальном музее Шевченко в Киеве. После церемонии Тина Кароль написала несколько слов на своей странице в соцсети. «Для меня это гордость – вдохновлять страну, объединять страну, беречь наши украинские традиции. Это является моей миссией. И я обещаю, что буду делать это с максимальной любовью, со всей силой и талантом, который мне подарил Бог. Эту награду я посвящу своим родителям», написала певица.
Напомним, что в начале января Тина дала большой концерт во Львове, и не смогла сдержать слез во время выступления. Артистка общалась со своими поклонниками, раздавала автографы и даже спускалась к зрителям в зал. Вместе с певицей во Львове побывал ее сын.