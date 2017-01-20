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«Евровидение-2017»: стали известны новые подробности Нацотбора

«Евровидение-2017»: стали известны новые подробности Нацотбора
В пятницу, 20 января, в рамках песенного конкурса «Евровидение-2017» состоялась жеребьёвка, которая определила судьбу предстоящих февральских прямых эфиров Национального отбора на «СТБ» и «UA: Перший» — стали известны порядок и даты выступлений прошедших в полуфиналы конкурсантов. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Точка.Net», неравнодушных к конкурсу украинцев ждёт три полуфинала, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля.

Согласно жеребьёвке, все претенденты на выступление на конкцрсе «Евровидение-2017» от Украины были поделены на «восьмёрки». Так, 4 февраля сражаться за возможность представить страну на масштабном европейском песенном конкурсе предстоит группе СКАЙ, Роме Веремейчику и группе LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсену Мирзояну.

11 февраля свои конкурсные песни в рамках полуфинала украинцам продемонстрируют LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA. Закрывать полуфинальную «тройку» эфиров 18 февраля 2017 года будут группа "Пающие трусы", O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort. Известно, что участники будут выступать в том порядке, в котором были оглашены списки по итогам жеребьёвки. Ведущим, как сообщалось ранее, будет Сергей Притула, а оценивать конкурсантов Джамала, Андрей Данилко и Константин Меладзе.

Напомним, всего в Нацотборе принимали участие более 500 сольных артистов и музыкальных групп. Однако, к эфирным этапам в рамках Нацотбора дошли только 24 кандидата. Сам конкурс «Евровидение-2017» будет проходить в Киеве 9, 11 и 13 мая 2017-го года.
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