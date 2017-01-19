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Ани Лорак стала «беднейшей» певицей Украины

Ани Лорак стала «беднейшей» певицей Украины
По сравнению с 2015 годом в прошлом году украинские музыканты и исполнители заработали намного больше денег, однако в списке самых высокооплачиваемых музыкантов произошли серьезные изменения, передает replyua.net со ссылкой на Вести.

В первую тридцатку богатейших украинских артистов по итогам прошлого года вошли сразу девять долларовых миллионеров. Лидером рейтинга успешности стал коллектив «Океан Эльзы», заработавший в минувшем году 3,65 миллионов долларов. Как отметили эксперты, такие высокие гонорары музыканты обеспечили себе благодаря частым выступлениям на больших стадионах и турне по Соединенным Штатам. Ани Лорак, продолжающая работать в России, вылетела из топа, хотя предыдущие два года была лидером рейтинга.

После «Океана Эльзы» идет Вера Брежнева, заработавшая почти столько же, как все музыканты группы, вместе взятые, - 3,6 миллиона. Причем заработки Брежневой увеличились в два с половиной раза. Тройку лидеров неожиданно замкнул Олег Винник, заработавший 1,2 миллиона долларов. Также в топ попали Никита Алексеев и Макс Барских.
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