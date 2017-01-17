Стали известны претенденты на участие в Евровидении от Украины

Константин Меладзе, а также организаторы Национального отбора на песенный конкурс смогли определиться с претендентами на участие в Евровидении, и в полуфинал отбора вышли 24 участника.
Национальный отбор с 4 февраля будет проходить в прямых эфирах на двух телеканалах – UA: Перший и СТБ. По словам Константина Меладзе, в этом году отбор претендентов оказался очень сложным, но в то же время насыщенным и интересным. «В прошлом году была очень высокая планка. Мы не могли ее опускать, выбирали артистов, которые не только хорошо поют и готовы исполнить свежий материал, но и обращали внимание на эпатажность и стили, ведь Украина должна на этом конкурсе представить большую палитру украинской музыки», заявил продюсер.
Также он отметил, что с нетерпением ждет, как публика воспримет претендентов, поскольку они очень разные, и уровень многих из них превосходит уровень исполнителей, соревновавшихся в прошлом году. Из известных претендентов бороться за участие в конкурсе будут Арсен Мирзоян, Виталий Козловский и некоторые другие музыканты. Прямые эфиры полуфинала пройдут 4, 11 и 18 февраля.