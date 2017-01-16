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Ким Кардашьян пострадала от ограбления

Ким Кардашьян пострадала от ограбления
Газете Journal du Dimanche стало известно о совершении преступления в отношении Ким Кардашьян, которую злоумышленники ограбили в одной из гостиниц Франции, где звезда остановилась. Грабители тщательно продумали план своих действий, облачившись в полицейскую форму. Об этом поведали показания потерпевшей в ее стенограмме. Отчет представителей настоящей полиции, который стал заполняться практически сразу после происшествия, содержит подробный рассказ телезвезды о том, как все было, начинается он, как и положено, с имени потерпевшей, ее даты рождения и адреса. Из-за кражи мобильного телефона в поле с координатами для связи пришлось внести номер телохранителя.

В своих показаниях женщина не обозначила, каким образом воры смогли проникнуть в ее апартаменты. С ее слов, когда она находилась в номере, услышала шум, исходивший от дверей. Она спросила, кто это, однако ответа не последовало. В 2:56 Ким совершила звонок своему телохранителю. Через раздвижную дверь она увидела двоих человек типичной европейской внешности, они связали портье отеля. Головы грабителей были скрыты под капюшонами, они были одеты в полицейскую форму. На одном «красовалась» фуражка и китель, где было написано «Полиция», также на этом воре была маска. Угрожая оружием, он спросил, где она прячет ценные вещи. Жертве пришлось показать, где лежат ее украшения.

В итоге, забрав ценные украшения и пару мобильных телефонов, грабители обмотали скотчем и связали проводами одетую в один халат Кардашьян, оставив ее в ванной в таком виде. Когда они удалились, женщина размотала скотч и высвободилась. Она уверена, что эти двое не имеют большого опыта. Она подсчитала, что украденное в целом тянет на пять миллионов долларов. Интересно, что преступники отказались брать вещи, ограничившись лишь вещами. Ким сомневается, что ей удастся опознать воров. Разговор с представителями правопорядка окончился высказанным желанием женщины быстрее добраться до СШ, где ее ждут дети, она сказала, что ее уже ожидает личный самолет.

Ограбление произошло в ночь на 3 октября, и уже 10 января полиция выявила первых подозреваемых. Для того чтобы выйти на след нарушителей Закона, пришлось задержать более десяти человек по подозрению в совершении преступления. В числе подозреваемых оказался и водитель телезвезды, услугами которого она пользовалась во Франции. Воры сознались в содеянном через пару дней.
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