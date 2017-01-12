Антин Мухарский хочет представлять Украину на «Евровидении – 2017»

На своей странице в Facebook Антин Мухарский, который является популярным в Украине телеведущим, актером, поэтом и музыкантом, более известным благодаря псевдониму Орест Лютый, заявил о принятом после продолжительных раздумий решении подать заявку на участие в международном конкурсе вокалистов Евровидение-2017, передает replyua.net.
Как выяснилось, подписчики Мухарского еще в декабре были проинформированы о том, что он хочет попытать счастья в этом конкурсе. На то время поэт еще только размышлял, есть ли вообще смысл в участии в отборе на вокальный конкурс международного уровня. Этот пост артиста получил множество комментариев со словами поддержки. Видимо, это и оказало окончательное влияние на решение поэта.
«Наконец, я принял решение и подал заявку на участие в конкурсе», - написал Антин Мухарский. При этом он добавил к своей записи видеоклип с композицией, которую, скорее всего, намерен представить для оценивания членами жури. Следует отметить, что теперь реакция подписчиков Мухарского была далеко не радостной. Они отметили, что песня «Бідна Джолі», в которой главной темой является драматическая судьба известной в Голливуде пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, весьма слабая для «Евровидения» и не самая лучшая работа в репертуаре артиста.