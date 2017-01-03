Владимир Бебешко: гастроли украинских артистов в России остаются на их совести

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Известный украинский продюсер высказал свое мнение относительно частых вояжей украинских исполнителей в Россию, а также поделился идеей, как окончательно запретить ездить украинцам в РФ.По словам продюсера, никто не откроет Америку, если скажет, что для того, чтобы запретить украинским артистам ездить в Россию, где они зарабатывают деньги, развлекая российскую публику, нужно внести соответствующие изменения в законодательство. «В законе должно быть черным по белому прописано, что в Россию ездить нельзя, но не только артистам, а и всем гражданам Украины. При этом нужно учитывать тот факт, что около двух миллионов украинцев также, как и артисты, отправляются в Россию, чтобы прокормить свои семьи», – отметил Бебешко.Касательно артистов, которые ездят в Россию зарабатывать не копейки, как обычные украинцы, а довольно приличные деньги, Владимир Бебешко сказал следующее: «Пока закона, который запрещает въезд всем украинцам в Россию, нет – пусть гастроли украинцев остаются на их совести».Также продюсер высказался за «черные списки», в которые, по его мнению, должны попадать все, кто клевещет на Украину и при этом позволяет себе приезжать и ехидно улыбаться на украинской земле.