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Британская полиция не может установить причину смерти Джорджа Майкла

Британская полиция не может установить причину смерти Джорджа Майкла
Правоохранители Великобритании накануне заявили о том, что пока не могут назвать точную причину смерти одного из самых известных музыкантов в мире, и, по их словам, смерть Джорджа Майкла остается для них «огромной загадкой», передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.

В Великобритании специалисты уже провели вскрытие, однако оно ничего не показало - певец, по словам судмедэкспертов, был здоров. Таким образом, более ранняя версия о якобы сердечной недостаточности сейчас отпадает. В полиции подчеркнули, что причину смерти выяснить так и не удалось, поэтому теперь придется проводить множество дополнительных экспертиз. На то, чтобы сделать какое-то заключение, может уйти несколько недель.

Впрочем, полицейские также подчеркнули, что, несмотря на всю загадочность этого инцидента, они не могут заявить о том, что смерть Майкла является подозрительной. Напомним, что Джордж Майкл был найден мертвым в своей постели утром в Рождество. Сначала полицейские говорили о том, что музыкант мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности.
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