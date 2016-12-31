Британская полиция не может установить причину смерти Джорджа Майкла

Правоохранители Великобритании накануне заявили о том, что пока не могут назвать точную причину смерти одного из самых известных музыкантов в мире, и, по их словам, смерть Джорджа Майкла остается для них «огромной загадкой», передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.
В Великобритании специалисты уже провели вскрытие, однако оно ничего не показало - певец, по словам судмедэкспертов, был здоров. Таким образом, более ранняя версия о якобы сердечной недостаточности сейчас отпадает. В полиции подчеркнули, что причину смерти выяснить так и не удалось, поэтому теперь придется проводить множество дополнительных экспертиз. На то, чтобы сделать какое-то заключение, может уйти несколько недель.
Впрочем, полицейские также подчеркнули, что, несмотря на всю загадочность этого инцидента, они не могут заявить о том, что смерть Майкла является подозрительной. Напомним, что Джордж Майкл был найден мертвым в своей постели утром в Рождество. Сначала полицейские говорили о том, что музыкант мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности.