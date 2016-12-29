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Анджелина Джоли собирается вступить в новые отношения

Анджелина Джоли собирается вступить в новые отношения
Анджелина Джоли смогла пережить кризисный период, связанный со скандальным разводом, и сейчас она уже готова к тому, чтобы начать новые отношения с другим мужчиной. Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, такое заявление прозвучало от отца актрисы Джона Войта.

По его словам, у него непростые отношения с дочерью, однако в этот сложный период он общается с ней и готов отвечать на вопросы журналистов, поскольку хочет, чтобы они оставили Джоли в покое на какое-то время. Войт подчеркнул, что на протяжении последних трех месяцев Джоли пребывает в ужасном состоянии, у нее неоднократно были срывы из-за развода, но в канун Рождества ситуация начала стабилизироваться – Анджелина начинает приходить в себя. «Сейчас ей намного лучше. Она практически полностью справилась с этой ситуацией. Думаю, она даже готова сходить на свидание, если от мужчин будут поступать такие предложения», заявил Войт.

Также отец актрисы отметил, что Анджелина даже лучше выглядит – она похорошела, улыбается и готова к новым серьезным отношениям. «Вероятно, что совсем скоро у нее будет свидание. А вот Новый год мы собираемся проводить вместе – Энджи, я и внуки», добавил актер.
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