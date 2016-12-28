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Скончалась звезда киносаги «Звездные войны» Керри Фишер

Скончалась звезда киносаги «Звездные войны» Керри Фишер
Накануне, 27 декабря, скончалась Керри Фишер, голливудская актриса, известная зрителям по главной роли в фантастической киносаге «Звездные войны», информирует replyua.net.

Фишер умерла на 61-ом году жизни после обширного инфаркта. Актриса летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес 23 декабря. На борту лайнера Керри стало плохо, о чем она сообщила стюардессе. Актрисе помог один из пассажиров, оказавшийся врачом. После приземления Фишер сразу госпитализировали, и медики говорили об улучшении состояния, однако чуда не произошло – сердце актрисы не выдержало, и она скончалась утром 27 декабря около девяти часов. Керри родилась в довольно влиятельной и известной семье – ее отец был известным певцом, а мать – актрисой.

Всемирную известность Фишер получила в очень молодом возрасте, сыграв принцессу Лею в «Звездных войнах». После роли в этой картине Фишер много снималась, однако остальные работы уже не приносили такого головокружительного успеха. Последние месяцы жизни Керри много снималась – в продолжении «Звездных войн», которые выйдут в мировой прокат в следующем году.
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