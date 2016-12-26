Стали известны подробности смерти Джорджа Майкла

Британский певец ушел из жизни в возрасте 53 лет, и причиной смерти стала, как утверждают британские СМИ, сердечная недостаточность, сообщает replyua.net. Поклонники назвали смерть своего кумира роковым совпадением: Джордж Майкл ушел в рождественскую ночь, а до этого его песня «Last Christmas» была «гимном» для миллионов людей по всему миру в рождественские каникулы.
В полиции исключают насильственную смерть – певца обнаружили мертвым в его доме, в кровати, утром 25 декабря. Менеджер Майкла сообщил об этом несколько часов назад и подтвердил, что артист скончался в своем доме в Оксфордшире. Коллеги и поклонника Джорджа не могут поверить в случившееся. Музыканты, актеры, а также обычные пользователи на страницах в соцсетях пишут об огромной утрате и уходе целой эпохи – Джордж был одним из самых популярных исполнителей не только в Великобритании, но и во всем мире.
Он начал свою музыкальную карьеру, будучи подростком. Майкл однажды уже был на грани жизни и смерти – пять лет назад ему поставили диагноз «пневмония». Медики подключали аппарат искусственной вентиляции легких и даже говорили о том, что Джордж может навсегда потерять голос. Певец смог выкарабкаться и даже продолжил петь, однако жизнь оборвалась внезапно.