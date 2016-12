Скончался легендарный Джордж Майкл: СМИ назвали причину смерти

Джордж Майкл, один из самых известных британских певцов, скончался в рождественские выходные, находясь в своем доме, сообщает replyua.net со ссылкой на Billboard.Издание отмечает, что в полиции уже заявили об отсутствии признаков насильственной смерти, и, скорее всего, артист умер от сердечной недостаточности. Майклу, который прошел огромный путь на сцене, было всего 53 года. Пик популярности Джорджа пришел на середину девяностых, когда вышли его лучшие композиции. Весь мир скорбит о потере этого талантливого человека. Свои соболезнования в соцсетях буквально через несколько минут после обнародования печального известия выразили коллеги и просто неравнодушные люди. Первыми на сообщение о смерти исполнители ответили мэр Лондона Садик Хан, Брайан Адамс, Лиам Галлахер, Марк Ронсон, Элтон Джон.Менеджер певца рассказал, что вчера утром ему позвонили и сказали, что Майкла обнаружили мертвым в постели. Менеджер подчеркнул, что насильственная смерть исключена, однако и сердечный приступ – это полная неожиданность. Джордж начинал карьеру в группе Wham!, потом пел сольно. Самые известные композиции - Wake me up before you go-go, Last Christmas, Faith.