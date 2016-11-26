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Козловский решил «похоронить» свой репертуар

Козловский решил «похоронить» свой репертуар
Виталий Козловский заявил о том, что больше не собирается бороться за свой старый репертуар, исполнять который он больше не может по решению суда, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

Украинский певец рассказал, что этот репертуар обременял его много лет, и теперь пора уже забыть его, как страшный сон. «Нужно накрыть гроб крышкой и похоронить. Также нужно идти только вперед в поисках более достойного и лучшего. Тогда были только эксперименты и поиски, было другое время, да и я сам был совершенно другим. Старый репертуар больше для меня не может быть актуальным», заявил Козловский. По его словам, до сих пор так и не удалось уладить все споры с Игорем Кондратюком, бывшим продюсером.

«С невменяемым человеком разобраться очень сложно. Он мстит, и мне не хочется о нем говорить, потому как для меня он мерзавец. Все, что связано с этим человеком, для меня больше не существует. Остались только технические нюансы, которые решаются юридическим путем», заявил исполнитель. Напомним, что суд вынес Козловскому «приговор» - в течение 83 лет певцу запрещено выезжать за пределы Украины.
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