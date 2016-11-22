Леонардо ДиКаприо уличили в серьезном обмане

Фанаты ДиКаприо сообщили о том, что их кумир говорит одно, а делает совсем другое. Как передает replyua.net, на днях Леонардо ДиКаприо произнес трогательную речь о пользе вегетарианства и отметил, что он сам давно питается исключительно растительной пищей, однако сразу после пламенной речи актер отправился в ближайший ресторан, где заказал жареную картошку и сочный стейк.
За поеданием жареного мяса ДиКаприо поймали в одном из ресторанов Шотландии. В Шотландию голливудский актер прилетел, чтобы поддержать на киноцеремонии документальную ленту «Скотозаговор», где рассказывается о том, что производство яиц и молочной продукции, а также мяса вредит окружающей среде не меньше, чем выхлопные газы. ДиКаприо рассказал о вреде окружающей среде, а потом направился ужинать в местный ресторан.
Это уже не первое наблюдение в ресторане за актером – ранее он часто заказывал мясо. Более того, один из шеф-поваров шотландского заведения отметил, что ДиКаприо однажды заказывал ягненка. Кроме того, актер часто ужинает в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где ему всегда подают только сочные стейки.
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