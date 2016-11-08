Питт лишился возможности воспитывать шестерых детей

Брэд Питт снова отказался от своих предыдущих заявлений и все-таки пошел на условия Анджелины Джоли, которая захотела разобраться без суда и решила, что все шестеро детей должны остаться с ней, информирует replyua.net со ссылкой на издание Hello.
Как стало известно, Питт не захотел доводить дело до суда, и Анджелина получила полную опеку над всеми детьми. Что касается Питта, то он сможет навещать детей лишь иногда и только в присутствии психолога. Представитель Джоли рассказал о том, что специалисты в вопросах ухода за детьми одобрили юридическое соглашение, которое и Питт, и Джоли подписали несколько дней назад. Все шестеро детей, как родные, так и приемные, остаются со своей матерью, однако с отцом будут проводиться так называемые терапевтические встречи, на которых также будет присутствовать психолог.
Представители актрисы подчеркнули, что решение было принято только, исходя из интересов детей. По словам представителей, они не собираются уточнять детали этого соглашения, но полагают, что двум сторонам конфликта (Джоли и Питт) удастся уладить все проблемы и прийти к решению, которое станет идеальным не для них самих, а, в первую очередь, для детей.
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