Корчинский: почему националисты сорвали концерт именно Потапа и Насти

На своей странице в Фейсбуке Дмитрий Корчинский, лидер организации «Братство», прокомментировал срыв выступления дуэта Потапа и Насти Каменских, сообщает replyua.net.
Корчинский отметил, что националисты неслучайно выбрали именно этих исполнителей. «С украинской сцены, а также со всех телеканалов необходимо навсегда убрать пляски, а также песни оккупантов, кроме того, не должно быть «творчества» их пособников. Будет торпедировано абсолютно все, что так или иначе способно деморализовать нашу нацию», написал активист. Из его обращения становится понятно, что Настя и Потап являются «пособниками оккупантов», и эти артисты деморализуют своими концертами весь украинский народ.
Напомним, что недавно националисты сорвали концерт Потапа и Насти в Хмельницком. Позже артисты отменили концерт во Львове из-за угроз. За несколько дней до выступления артистов националисты заявили о том, что «Потап и Настя запомнят это выступление надолго». Нужно отметить, что на концерт во Львове организаторы продали практически все билеты.
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