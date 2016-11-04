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Названа самая надоедливая песня за несколько лет

Названа самая надоедливая песня за несколько лет
Впервые в мире было проведено самое необычное исследование – специалисты решили составить рейтинг самых навязчивых песен. Как передает replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, необычный список подготовили известные психологи из колледжа Голдсмитс, а также Лондонского, Даремского и Тюбингенского университетов.

Автором масштабного исследования стала психолог Келли Якубовски. Бесспорным лидером рейтинга самых навязчивых композиций стала песня Леди Гаги Bad Romance. Леди Гага также установила своеобразный рекорд, поскольку она стала единственной исполнительницей навязчивых песен, которая ворвалась в рейтинг сразу с тремя композициями. Помимо Bad Romance, в список попали Poker Face и Alejandro. На втором месте рейтинга оказалась Кайли Миноуг с достаточно старой композицией - "Can't Get You Out Of My Head".

Тройку лидеров замыкает Journey с песней "Don't Stop Believing". Также в десятку самых навязчивых и надоедливых композиций попали "Moves Like Jagger" (Maroon 5), "Somebody That I Used To Know"(Готье), "Bohemian Rhapsody" (Queen ), "California Gurls" (Кэти Пэрри), "Single Ladies" (Бейонсе).

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