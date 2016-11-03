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Российский актер закрутил роман с одесситкой

Российский актер закрутил роман с одесситкой
Российский актер долгое время пытался скрывать свои отношения с девушкой из Одессы, однако информация все-таки просочилась в прессу.

Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, некоторое время у Леонида Бараца, участника «Квартета И», была возможность скрывать от всех новую пассию, однако несколько дней назад актер проявил неосторожность и появился со своей возлюбленной в Москве в людном месте. Как узнали источники, новой возлюбленной Бараца является Анна Моисеева, проживающая в Одессе. Барацу даже пришлось дать комментарий журналистам и рассказать о новых отношениях. «С Анной я знаком уже очень давно, мы вместе были в одной компании. Наверное, знакомство состоялось еще лет десять назад, однако раньше никаких романтических чувств не было, и лишь намного позже мы стали очень часто общаться по телефону, - с этого все и началось», отметил актер.

Также он сообщил журналистам, что Анна очень образованная, красивая и умная девушка, однако им приходится поддерживать отношения на два города. «Анна все время в Одессе, а я всегда в Москве, но мне кажется, что это даже лучше для нас, ведь мы успеваем сильно соскучиться друг по другу за то время, пока находимся в разных городах».

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