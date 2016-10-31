Скончался старейший действующий артист в мире Владимир Зельдин

Срочная информация поступила из российских источников – на 102-м году жизни скончался старейших из ныне живущих и работающих на сцене артистов Владимир Зельдин, передает replyua.net.
Информацию о смерти советского и российского актера несколько минут назад подтвердила Иветта Зельдина, его супруга. Несколько дней назад жена артиста рассказала, что Зельдина госпитализировали в одну из московских клиник. Иветта отрицала, что состояние Зельдина крайне тяжелое и сообщала, что супруг проходит плановое обследование из-за высокого артериального давления. Чуть позже состояние артиста ухудшилось, и его перевели в институт имени Склифосовского. К сожалению, организм старейшего действующего артиста планеты не выдержал, и несколько часов назад Зельдина не стало.
Его здоровье было подорвано около года назад – Зельдину диагностировали перелом шейки бедра, однако после лечения актер вернулся на сцену театра, но здоровье полностью не восстановилось. В кино Зельдин снимался еще с тридцатых годов прошлого века, и первой яркой работой стала главная роль в картине «Свинарка и пастух», которой в этом году исполнилось 75 лет.
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