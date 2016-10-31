Уход иконы стиля: Шер завершает карьеру певицы

Американская певица Шер сделала заявление о том, что покидает сцену и завершает карьеру певицы. Как передает replyua.net со ссылкой на западные источники, певица признается, что ей уже 70 лет, и из них полвека она на сцене, но хочет уйти сейчас, чтобы поклонники запомнили ее красивой и молодой.
Впрочем, сцену певица покинет не сейчас – она анонсировала грандиозный прощальный тур, с которым объездит десятки стран. Во время этого тура Шер будет исполнять только самые известные песни. Кроме того, артистка анонсировала и несколько новых композиций, которые станут «апофеозом творчества». Нужно отметить, что, несмотря на преклонный возраст, Шер остается одной из самых востребованных певиц. Прежде всего, она знаменита не только своими хитами, но и количеством пластических операций.
Чтобы сохранить молодость, Шер уже много лет придерживается специальных диет, делает подтяжки лица, а однажды даже удалила ребра, чтобы сделать талию очень тонкой. Более того, у Шер по-прежнему очень красивый и молодой голос. От себя добавим, что это уже не первое заявление о завершении карьеры. Шер много раз «уходила», но потом снова возвращалась на сцену.
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