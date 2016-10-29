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Участники «АВВА» заявили о воссоединении группы

Участники «АВВА» заявили о воссоединении группы
Анни-Фрида Лингстад, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус заявили о воссоединении группы «АББА» для участия в новом развлекательном проекте, передает replyua.net со ссылкой на ВВС. Легендарная шведская четверка снова будет выступать на сцене, а новый проект будет сочетать в себе искусственный интеллект и виртуальную реальность.

Саймон Фуллер, который продюсировал «Spice Girls», станет продюсером этого грандиозного проекта. По словам продюсера, в настоящий момент специалисты изучают технологический мир, который скоро сможет создавать развлекательные шоу нового поколения, и такого зрители еще никогда не видели. Анни-Фрида Лингстад, бывшая солистка группы, прокомментировала воссоединение группы. По ее словам, с момента распада «АВВА» люди постоянно спрашивают, когда легендарная четверка снова выйдет на сцену, и вот спустя несколько десятилетий это произойдет.

Лингстад подчеркнула, что проект очень увлек ее, и она надеется, что остальные участники коллектива также в нем заинтересованы. Впрочем, подробности проекта пока не разглашаются, и Бенни Андерссон лишь заявил, что это будет «машина времени, показывающая нам, кем мы были раньше, и кем стали сейчас».

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