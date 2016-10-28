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Джоли и Питт приступили к разделу имущества

Джоли и Питт приступили к разделу имущества
Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом была заключена «полюбовная» договоренность – супруги приняли решение не встречаться в суде, тихо поделить имущество, договориться об опеке над детьми и об алиментах, сообщает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды. Как стало известно, Питт согласился выплачивать большие алименты на детей – речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов в месяц.

Кроме того, дети останутся с матерью, а актер сможет видеться с ними только по выходным дням, и только в случае, если судьи не найдут в его прежних действиях «жестокого обращения» с детьми. Что касается совместно нажитого имущества, то его не так много. И Джоли, и Питт приобретали собственную недвижимость еще до брака, однако им все равно предстоит как-то поделить между собой замок Мираваль во Франции, дом в Новом Орлеане, а также виллы на Майорке.

Все имущество уже выставлено на продажу, и ходят слухи, что деньги супруги поделят поровну. Нужно отметить, что Питт и Джоли заключали брачный договор, и в случае развода каждому из супругов достается половина имущества. Уже больше месяца актеры живут отдельно друг от друга – Джоли снимает дом, где поселилась вместе с детьми.

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