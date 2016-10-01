Джоли добилась временной опеки над детьми

Окружной департамент Лос-Анджелеса по делам детей и семьи вынес постановление о предоставлении Анджелине Джоли временной опеки над детьми, и решение суда будет действовать ровно месяц. Как передает replyua.net со ссылкой на западные источники, судьи дали Джоли и Питту ровно месяц, чтобы они уладили все споры в суде, а пока дети будут оставаться с матерью.
Что касается прав Брэда Питта, то ему судьи позволили навещать детей, но только в присутствии врача. Кроме того, периодически Питту придется сдавать анализ на алкоголь и наркотические средства. И Джоли, и Питт в течение ближайшего месяца будут посещать кабинет семейного психолога, но по одиночке, а через несколько сеансов начнут проходить психотерапию вместе с детьми. Ровно через три недели департамент определит дальнейшие условия, а также направит все документы в суд.
Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод 19 сентября. Всю вину она возложила на Питта, которого многие СМИ уже успели обвинить в изменах, употреблении наркотиков и жестоком обращении с детьми. Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Питт страдает от внезапных приступов гнева.
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