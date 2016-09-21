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Отец Джоли рассказал о разводе дочери

Отец Джоли рассказал о разводе дочери
Джон Войт, отец Анджелины Джоли, которая много лет с ним не общалась, но в последнее время очень сблизилась, прокомментировал новость о том, что Анджелина подала на развод с Брэдом Питтом. Как передает replyua.net, 77-летний актер выступил на популярном американском шоу несколько часов назад, куда его пригласили специально, чтобы узнать о причинах развода дочери.

По словам Войта, он, как и все остальные, был очень расстроен после того, как узнал о начале бракоразводного процесса. Войт подчеркнул, что Анджелина не делилась с ним своими проблемами, но, скорее всего, произошло что-то ужасное, если Джоли отважилась на такой шаг. Также актер добавил, что ни разу не слышал от Анджелины, что она собирается подавать на развод, более того, слово «развод» его дочь ни разу не произносила, и это значит, что что-то серьезное произошло совсем недавно.

«Остается только помолиться, и все это очень печально. Я сильно переживаю и за Анджелину, и за детей. Могу надеяться лишь на то, что очень скоро с ними встречусь», добавил Джон Войт. Напомним, что журналисты выдвигают несколько причин поступка Джоли – измена Питта, его пристрастие к наркотикам и алкоголю, а также постоянные приступы гнева.

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