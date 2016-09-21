Джоли утаила истинную причину развода с Питтом – проблема не в воспитании детей

New York Magazine, авторитетное американское издание, провело собственное расследование и утверждает, что Анджелина Джоли разводится с Брэдом Питтом не из-за разногласий в методах воспитания детей. По информации replyua.net, издание выдвигает несколько версий, каждая из которых, по словам журналистов, точная и правдивая.
Стиль воспитания детей - не единственная причина, утверждает источник, и Джоли разводится с Питтом из-за его эмоционального состояния. Актер не может контролировать свой гнев, и журналисты уверены, что проблемы с психикой являются следствием регулярного употребления алкоголя и легких наркотиков. В 2013 году Питт признавался в интервью, что нередко баловался запрещенными препаратами, однако позже отказался от наркотиков ради жены и детей. Ходят слухи, что в последнее время Питт очень много пил.
Также еще одной причиной называют роман Питта с Марион Котийяр – якобы Джоли нанимала адвоката, и тот подтвердил связь на стороне. Еще одна версия – за неделю до подачи заявления от Джоли кто-то из знакомых застукал Питта на вечеринке с русскими проститутками. Впрочем, подтвердить эту информацию пока невозможно.
Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter