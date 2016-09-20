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ДиКаприо назначил самую высокую цену за свой особняк в Малибу

ДиКаприо назначил самую высокую цену за свой особняк в Малибу
Голливудский актер решился расстаться со своими знаменитыми апартаментами, которые были им приобретены на «Пляже миллиардеров» в Малибу. Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, Леонардо ДиКаприо назначил самую высокую цену за свой особняк – актер планирует продать апартаменты за одиннадцать миллионов долларов.

ДиКаприо обзавелся этим домом сразу после того, как получил свой гонорар за главную роль в «Титанике», однако заплатил за апартаменты не больше 1,8 миллионов. Рядом с особняком ДиКаприо находятся дома и других знаменитостей, в частности Дэвида Геффена и Ларри Эллисона. Западные источники также информируют о том, что за такую сумму приобрести дом ДиКаприо может захотеть только очень состоятельный человек, являющий поклонником голливудской знаменитости. Дело в том, что дом ДиКаприо по голливудским меркам очень скромный – его площадь достигает всего 164 квадратных метров.

Впрочем, имеется свой «личный» пляж – лестница из патио ведет к океану. В доме одна столовая, три небольших спальни, спа, а также маленькая, но достаточно современная кухня. Однако эксперты уверяют, что на этом пляже стоимость жилья сейчас может достигать 15 миллионов, и ДиКаприо даже занизил цену.

ДиКаприо назначил самую высокую цену за свой особняк в Малибу

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