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Эксперты: во сколько обойдется развод Джоли и Питту?

Эксперты: во сколько обойдется развод Джоли и Питту?
Западные таблоиды постоянно пишут о том, что звездная пара Анджелина Джоли – Брэд Питт близки к разводу, однако сами актеры ни разу не делали публичных заявлений о том, что расстаются. Как передает replyua.net, между тем, эксперты уже начали подсчитывать общую сумму, которую актеры нажили за несколько лет совместного проживания.

По оценкам специалистов, Джоли и Питту есть, что делить – за несколько лет голливудские знаменитости заработали в общей сложности от 400 до 500 миллионов долларов. Некоторое время назад западные таблоиды начали распространять информацию о том, что Джоли снова подает на развод, и якобы она уличила Питта в измене с Марион Котийяр – недавно Питт работал с француженкой в фильме Роберта Земекиса «Союзники». Эти слухи поклонники Джоли и Питта называют очередным вымыслом, поскольку Котийяр счастлива в гражданском браке с актером Гиймом Кане, и у пары подрастает 5-летний сын.

Более того, сейчас Котийяр находится в интересном положении, и малыш появится на свет совсем скоро. Это уже не первый роман на стороне, который таблоиды приписывают Питту, считая, что, если он в свое время бросил Дженнифер Энистон ради Джоли, то он может поступить точно также и с Анджелиной.

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