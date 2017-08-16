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Продвижение сайтов в поисковых системах

Продвижение сайтов в поисковых системах
Вы создали свой веб-сайт с ожиданием увидеть там поток юзеров, однако они не торопятся пользоваться вашими наработками? Возможно, вы просто не раскрутили сайт для поисковых систем, и юзер просто не видит ваш сайт за кучей ваших конкурентов. Но как же продвинуть себя в поисковых системах? Есть несколько способов сделать это самостоятельно, и я настоятельно рекомендую использовать не какой-то из них в частности, но все вместе, что бы комплексное влияние этих факторов продвинуло ваш сайт в поисковых системах. Если кратко, продвижение сайта киев, бесплатные способы продвинуть ваш сайт включают в себя:

- Придумать оригинальное доменное имя
- Создать качественный сайт
- Оптимизировать контент
- Наполнить сайт качественным содержимым
- Индексировать после вносимых изменений

Влияние доменного имени на продвижение сайта в поисковых системах

Ключевые слова в доменном имени имеют вес для поисковых систем и увеличивают в разы вероятность того что вы будете в ТОПе над своими конкурентами. К тому же это увеличивает узнаваемость среди потребителей. Почувствуйте разницу между foto-alexey.com и alexey.com . Куда вы обратитесь в поисках фотографа в выборе из этих двух сайтов? То-то же.

Если у вашего ресурса слишком обширная тематика, настолько что ее не удается вместить в 1-3 цепких слова, то использование ключевых слов в названии вам не подойдет. Советую вам придумать броское название для вашего ресурса, цепляющее имя которое в будущем может стать запоминающимся и актуальным брендом.

Что учесть при создании сайта?

Создать сайт непросто, нужно учесть очень много факторов. Один из самых важных-выбор CMS(системы управления содержимым)
Выбирать стоит SEO-friendly CMS, потому как они отличаются следующим:

- Ручное и автоматическое заполнение метатегов (title,description,keywords)
- Использование H1...H4
- Автоматическое создание человекопонятного URL
- Возможность кэширования
- Высокая скорость генерации страницы
- Чистота исходного html-кода
- К SEO-friendly движкам относят:

1. Wordpress.
2. Битрикс.
3. MODx.
4. Textpattern.
Дизайн и Оформление

Не перегружайте сайт. Ведь чем тяжелее страница для восприятия юзера, тем меньше вероятность что он воспользуется вашим сервисом, или вернется для повторного использования. Не делайте слишком мелкий шрифт, следите за пропорциональностью блоков.
Не забудьте для удобства добавить навигацию по сайту.

В тренде на рынке уже много лет лидирующие позиции занимает минимализм в дизайне. Поэтому очевидный совет-будьте проще. Чем проще-тем доступнее. Чем доступнее-тем обширнее аудитория. Чем больше аудитория тем больше отклик на ваш ресурс.

К тому же желательно создать мобильную версию сайта. По данным на 2016 года более половины пользователей выходят в сеть с помощью мобильных устройств. Для лиц младше 35 это две трети пользователей. Поэтому нельзя недооценивать роль мобильной версии сайта для вашего ресурса.

Так же не помешает обратиться за помощью к каким-либо агенствам интернет маркетинга, к примеру по ссылке . Специалисты помогут вам увеличить аудиторию вашего ресурса, пропиарить себя для поисковых машин и следовательно увеличить вашу прибыль. Сервис предлагает множество услуг, с которыми можно ознакомиться на сайте компании.
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