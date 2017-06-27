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Новая Почта курьерская доставка по городу

Новая Почта курьерская доставка по городу
Очень часто людям требуется курьерская доставка документов, грузов, мелких посылок и т.д. Иногда нужна экспресс доставка. И тут они начинают искать почтовые отделения, находящиеся по близости, и занимать там огромные и утомительные очереди. Это лишние нервы и время. Наша компания “Новая почта” доставит вашу посылку по любому адресу Киева, курьерская доставка по Киеву работает в тот же день.

Для этого Вам необходимо всего лишь заполнить онлайн заявку на нашем официальном сайте или позвонить по указанному ниже номеру телефона. Наши высококвалифицированные специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время. Там же можно почитать отзывы потребителей, почитать условия доставки по весу, типу посылки, узнать тарифы и т.д.

Вы можете оформить обычную или экспресс доставку. После этого наш курьер приедет по указанному вами адресу, заберет заказ для его дальнейшей транспортировки. Вам не придется тратить свое время в поисках ближайшего почтового отделения, заполнять кучу бумаг и стоять в очереди. Все это за вас сделают наши сотрудники. Транспортировка осуществляется очень бережно. Сделать заявку через интернет не составит большого труда и не отнимет у вас много драгоценного времени. Курьерская доставка по городу Киев осуществляется в довольно короткие сроки и по очень выгодной цене. Мы доставим заказ в целостности и сохранности.

О доставке посылки вы узнаете по смс оповещению (по желанию). Вы также можете самостоятельно отследить статус вашей доставки в интернете. Для этого Вам надо будет на сайте ввести номер накладной. Этот код вам будет известен после оформления заявки.Вам не надо искать большие коробки для отправки бандероли. Это вам предоставит наш курьер по приезду за посылкой. По всем интересующим вопросам можно обратиться к нашим менеджерам, они вас обязательно проконсультируют.

У нас все специалисты очень грамотные и вежливые, ответят на все поставленные вопросы. Мы работаем с физическими и юридическими лицами и без выходных и перерывов на обед. Нова Пошта - одна из наиболее популярных курьерских доставок в Киеве, ведь очень ответственно относимся к своей работе, чтобы не потерять наших пользователей. Наша компания очень бережно относится к вашей посылке, ведь там могут быть хрупкие предметы. У нас самые выгодные условия и доступные цены. Мы предоставляем определенные привилегии каждому клиенту. Поэтому к нам чаще всего обращаются. Мы ценим каждого клиента.
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Новая Почта курьерская доставка по городу

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