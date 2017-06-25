ТОП 10 країн, де шукати кращої долі українцям

Економічна криза, високий рівень безробіття та обмежені можливості професійного зростання змушують тисячі українців шукати кращої долі в інших країнах. Останнім часом тільки й розмов, як знайти роботу за кордоном і куди краще поїхати на постійне місце проживання. Звичайно, зростання популярності працевлаштування за кордоном, в першу чергу, обумовлюється малою кількістю гідних робочих місць в нашій країні, але не менш важливими для багатьох людей є також умови праці та, звичайно ж, більш високий рівень оплати. До того ж, в країнах Європейського Союзу зараз спостерігається дефіцит трудових ресурсів, тому навіть людям без вищої освіти цілком реально знайти офіційну роботу в Європі. Що стосується українських кваліфікованих спеціалістів, їх раді бачити майже у всіх країнах світу.
Де краще шукати роботу за кордоном для українців?
Якщо ви плануєте шукати роботу за кордоном, вам спершу слід розглянути всі особливості та переваги такого рішення. Звичайно, сьогодні можна знайти майже всю інформацію в Інтернеті, але будьте обережні, адже багато онлайн пропозицій з працевлаштування за кордоном є шахрайськими. Тому краще за все скористуватися комплексними послугами з пошуку роботи за кордоном для українців, які надаються спеціалізованими міжнародними компаніями, таким як 2eu.work. Щоб трохи полегшити вам вибір, ми підготували для вас перелік країн, які пропонують найпростіші та найкомфортніші умови працевлаштування для українців.
1. Польща
Польща привертає українських заробітчан своїм близьким географічним положенням, нескладною у вивченні державною мовою, а також значно вищим у порівнянні з Україною рівнем заробітної плати. Крім того, робота в Польщі є як для чоловіків, так і для жінок, незалежно від їх кваліфікації.
Популярні вакансії: муляр, плиточник, кухар, автомеханік, інженер.
2. Литва
Литва – ще один популярний напрямок для пошуку роботи за кордоном для українців. Ця прибалтійська держава приваблює високим рівнем життя, комфортними умовами праці, а також можливістю досить легко отримати ВНП. До того ж більшість литовців знає російську мову, що робить процес адаптації набагато простішим.
Популярні вакансії: водій, слюсар, швачка, електрик, штукатур.
3. Німеччина
Німеччина – держава з однією з найбільш розвинутих економік в Європі, тож не дивно, що українські заробітчани все частіше обирають її для пошуку роботи за кордоном. Тут варто звернути увагу на те, що німецькі роботодавці переважно шукають висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, але й для решти українців знайдуться гідні пропозиції.
Популярні вакансії: IT-спеціаліст, будівник, доглядальниця, сільськогосподарський робітник.
4. Франція
Знайти роботу у Франції досить складно, але якщо вам пощастить, то гідні умови праці та висока заробітна плата вам забезпечені. Крім того, французькі роботодавці зобов'язані надати трудовим мігрантам контракт як мінімум на рік.
Популярні вакансії: водій, покоївка, будівельник, домашня робітниця.
5. США
Завдяки лотереї Green Card українці мають можливість отримати ВНП та навіть стати громадянином США, що, відповідно, означає високий рівень життя і великі зарплати. Але будьте готові до того, що починати вам доведеться з не дуже престижних робочих спеціальностей.
Популярні вакансії: касир, офіціант, прибиральниця, сільськогосподарський робітник.
6. Великобританія
Великобританія – одна з найстабільніших держав світу, яка до того ж надає багато можливостей для українців, які шукають гідні умови працевлаштування за кордоном. Це особливо стосується кваліфікованих спеціалістів та підприємців, але і решта заробітчан можуть розраховувати на пристойні зарплати та хороші умови праці.
Популярні вакансії: будівельник, доглядальниця, покоївка, водій.
7. Чехія
Економічне зростання Чехії зробило цю країну одним з найпопулярніших напрямків для пошуку роботи за кордоном для українців. Окрім зручного географічного розташування, ця держава приваблює українських заробітчан простою для вивчення мовою, високим рівнем життя та гідною оплатою праці.
Популярні вакансії: муляр, каменяр, водій, зварювальник, інженер.
8. Італія
Італію обирають переважно жінки, які шукають роботу в Європі. Більшість вакансій пропонується у сфері продажів та домашнього господарства, але звернуть увагу на те, що, скоріше за все, така робота буде неофіційною.
Популярні вакансії: продавець, домашня робітниця, покоївка, доглядальниця.
9. ОАЕ
Робота в ОАЕ дарує українцям чудову можливість жити в одній з найбагатших країн світу, не кажучи вже про теплий клімат, високі зарплати та розкішні умови праці. Це дійсно чудовий шанс змінити життя на краще.
Популярні вакансії: інженер, хостес, офіціант, бармен, механік.
10. Ізраїль
Ізраїль – ще один перспективний напрямок для роботи за кордоном для українців. Різноманітність вакансій, солідний рівень життя та високі заробітні плати роблять цю країну дуже популярною серед наших заробітчан.
Популярні вакансії: електрик, слюсар, продавець, домашня робітниця, доглядальниця.
Отже, вибір країн для працевлаштування за кордоном дійсно вражає. Сьогодні кожен може знайти щось цікаве відповідно до власних потреб та планів. Але будьте уважні, бо серед справжніх вакансій завжди є і декілька хибних.