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Этикетка товара

Этикетка товара
Этикетка для любого продукта – как обложка для книги. Она интригует, привлекает своим цветом! Так и хочется приблизить ее к себе и прочитать, а что же там, внутри этой бутылочки или упаковки. Имеете продукт, но не знаете, как преподать свою услугу? Тогда мы идем к вам! Компания "Logofactory" разработает "с нуля" ваше персональное чудо, и вы убедитесь, что этикетка товара работает на вас.

Подсказка от наших дизайнеров
У вас есть продукт и хорошая идея по его реализации, но вы не знаете, как выделиться. Действительно, большинство полок в супермаркетах пестрят товарами с яркими этикетками. Так вот, мы поможем вам с помощью дизайна этикетки уникально выделиться из этой общей массы. Как мы это сделаем? Доверьтесь "Logofactory", и мы предложим вам несколько вариантов этикеток. Наши дизайнеры следят за последними тенденциями в сфере графического дизайна. При создании ярлыков продуктов нет установленных правил. Одно мы знаем точно: наш клиент - это наш помощник, потому что он преподносит нам идею, а мы ее воплощаем. Создание собственной этикетки – это картина, которую мы пишем вместе с вами. Профессиональные дизайнеры знают, как работает визуализация цвета и формы этикетки. База данных хранит шаблоны макетов по размеру, форме, цветам и т.п. Целевое решение – чтобы этикетка сослужила хорошую службу, была неповторима и привлекательна. Для этого мы используем различные шрифты и 3D-технологию. Мы сфокусируемся на создании инновационных ярких, чистых, уникальных и функциональных этикеток.

К каждой этикетке – индивидуальный подход
Создавая этикетки, мы приобрели собственный стиль. Он строг и элегантен. В нем нет лишних элементов и откровенной безвкусицы. По нашему мнению, в этом и состоит особый шарм, чтобы тонкой нитью проследить главную идею, вложенную в продукт. Если это вино, то черный цвет этикетки добавит строгости и классики королевского приема. Салон красоты – это целующиеся птицы как символ прекрасного. Жидкости для курения имею свою графику логотипа, подобную татуировке. В своих работах мы также используем персональную базу клипартов от "Logofactory". Творить этикетку – непростой путь. Идеальная этикетка не создается мгновенно. «Это отлично!», - считаем мы. История свидетельствует, что все гениальное просто. Изучив несколько макетов этикеток, мы можем увидеть, как гармонирует цвет со шрифтом, видима ли информация, как работают эффекты. Отслеживая все проблемы, мы терпеливо исправляем все погрешности до идеала. Впоследствии, когда продукт «работает», наши этикетки становятся узнаваемыми.
Для нас важно, чтобы клиенты сгорали от нетерпения, желая получить свою профессиональную этикетку. А получив ее, хлопали в ладони: «Ах, это то, что мы хотели!»)
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