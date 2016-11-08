Год петуха 2017 и восточный гороскоп

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Стихия огня продолжит властвовать над миром. На смену Огненной Обезьяне придёт Огненный Петух. Следующий год будет ярким, переменчивым и насыщенным событиями. Что приготовила судьба каждому из нас в этот непростой период, мы вам расскажем.Следующие 12 месяцев станут их звёздным часом. Весь год они проведут под крылом своего огненного покровителя. Это период для Петухов оптимальное время для начинания новых проектов и осуществления смелых планов. В 2017 году, в жизни многих Петухов произойдут кардинальные изменения, но все они пойдут им лишь на пользу.Верность и преданность Собак сослужит им хорошую службу в следующем году. Их достоинства будут оценены по заслугам. Следующий год для них будет богат положительными изменениями в профессиональной деятельности. Кому-то из Собак 2017 год подарит карьерный рост, а кому-то крупную финансовую поддержку.А вот честным и открытым Кабанам, в следующем году придётся непросто. Петух благоволит к людям хитрым и амбициозным. Поэтому, чтобы год запомнился Кабанам не только мишурой и пустыми хлопотами, им придётся меняться. Разрабатывать изощрённые планы и проявлять чудеса дипломатичности. И за это Огненный Петух щедро их вознаградит.Практичные и честолюбивые Крысы сразу найдут с Огненным Петухом общий язык. Особенно успешным будет год для представителей бизнеса. В случае адекватной оценки собственных сил, им будут покоряться любые финансовые вершины. А вот в личной жизни, год Петуха преподнесёт Крысам нехорошие сюрпризы. И весь год им придётся искать золотую середину между деньгами и семьёй.Трудолюбивые и упорные Быки в полной мере ощутят на себе все прелести года Петуха. Работы будет очень много. Но оцениваться она будет по самым высоким разрядам. И результаты труда Быков очень порадуют. Год Петуха подарит им интересные идеи и установит новые цели. И эти 12 месяцев пролетят для них быстро и с большой выгодой.Год Петуха Тигров разочарует. Их звёздный час в следующем году так и не наступит. Не будет у Тигров стремительных взлётов, но и болезненных падений в 2017 году будет немного. Для них этот период послужит своеобразным плацдармом для покорения вершин в будущем. В этот непростой год, Тиграм большую поддержку окажет любимый человек.Для мягких и интеллигентных Кроликов следующий год пройдёт ровно и без серьёзных потерь. В 2017 году много внимания им придётся уделить своему здоровью. В первой половине года напомнят о себе старые болезни и травмы. Но к лету все завершится. Вторая половина года станет для Кроликов идеальным периодом для отдыха и путешествий.Энергичность и импульсивность Драконов делает их очень похожими по характеру на Огненного Петуха. Но он это не оценит. Следующий год для Драконов будет полон не только больших возможностей, но и серьёзных опасностей. Чтобы минимизировать возможные потери, к поставленной цели придётся идти небольшими шагами. Осторожность — вот лейтмотив 2017 года для Драконов.Успех следующего года для Змей будет зависеть от других людей. От партнёров по бизнесу, соседей или коллег по работе. Но умным и хитрым Змеям удастся находить общий язык со всеми. Год Петуха для них будет богат на новые встречи и знакомства. Про деньги Змеям в 2017 году беспокоиться не придётся, они сами будут их находить.Год Петуха принесёт успех для Лошадей, выбравших для себя творческую стезю. Огненный символ 2017 года будет покровительствовать всем актёрам, поэтам и писателям. Изящные и пылкие Лошади будут блистать в следующем году, добиваясь успеха в творческой карьере и кружа голову представителям противоположного пола.В следующем год Козы будут удивлять. Лёгкие на подъем и открытые новому, они придутся по душе Огненному Петуху. Для многих Коз следующие 12 месяцев наполнятся радикальными переменами во всех сферах жизни. Новая работа, свадьба, смена страны проживания или смелая причёска, вот далеко не полный перечень того, что ждёт Коз в недалёком будущем. Но эти перемены пойдут им лишь на пользу.С началом года Петуха, закончится период господства Обезьяны. Следующий год для них пройдёт серо и незаметно, по сравнению с блистательным 2016 годом. Это будет период работы над ошибками, допущенными в прошлом. Многие проблемы, перешедшие по наследству с прошлого года, напомнят о себе, и потребую решения. Но в целом 2017 год для Обезьян пройдёт ровно и гладко.Следующий год будет особенно удачным для людей активных и амбициозных. Фортуна в год Петуха будет благосклонна к бизнесменам, спортсменам и военным. Но в атмосфере успеха и побед, важно держать под контролем свои эмоции и помнить о близких людях.