Антивирус Аваст - бесплатная защита для вашего компьютера

Горячая тема: Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Антивирус Аваст сегодня - один из самых популярных, самых функциональных и имеющих один достаточно большой плюс - он бесплатный. Конечно, все знают, что бесплатные продукты, особенно такие сложные, как компьютерные программы, не могут обеспечить выполнение всех возложенных на них задач по определению, но в случае с Авастом это правило можно не учитывать. Этот антивирус изначально создавался как бесплатный, поэтому именно в бесплатном варианте он работает не хуже, чем антивирусы платные.После установки антивирус без регистрации может работать 30 дней, так сказать ознакомительный период, чтобы пользователь смог оценить его со всех сторон. Потом нужно будет пройти регистрацию, которая абсолютно бесплатна, просто по запросу на электронную почту высылается персональный ключ. Этот ключ необходимо будет обновлять один раз в год. Этот антивирус обладает практически всеми необходимыми качествами, которыми должен обладать современный антивирус. Это и великолепный модуль самозащиты, защита от разного вида программ шпионского характера, защита от руткитов и многих других видов ненадежных программ, которые захотят проникнуть в компьютер.В последней версии Аваста, увеличена скорость сканирования компьютера, нахождение вредоносного программного обеспечения стало более высокого класса, есть такая функция как AutoSandbox virtualization. Благодаря включенным в состав программы так называемых «экранов», антивирус может следить за электронной почтой и соединением с интернетом в постоянном режиме. Разного рода файлы, так же проверяются постоянно при их открывание и закрывание. Avast Free Antivirus 7.0 обладает совершенно новым интерфейсом, что положительном образом повлияло на сканирование компьютера, этот процесс стал более простым. Соответственно обнаружение разного рода вредоносных файлов стал более эффективным и надежным. Такой расклад на пользователе отразился только с положительной стороны, меньше шансов поймать вирус, значит больше шансов, что важные данные будут в целости и сохранности. Аваст можно бесплатно скачать и установить на свой компьютер безо всяких сложностей. Есть и коммерческая версия данного антивируса, но тут каждый выбирает сам, что именно подходит ему более всего. Стоит сказать, что бесплатная версия, совсем не означает, что она плохо или некачественно работает, со своими обязанностями программа справляется добросовестно. Естественно бесплатную версию нельзя применять для каких-то коммерческих целей. Плюс антивируса его простота, он подойдет как новичку, так и пользователю с большим опытом.В новой версии текущего года улучшены компоненты программы, а также добавлены новые. К примеру благодаря файловым экранам, отслеживание действия фалов и программ идет в режиме реального времени. Экран почты позволяет отсканировать письмо до того как оно попадет на компьютер, благодаря этому значительно снижается проникновение вирусов в систему. Экран P2P2 отслеживает пиринговые программы и помогает бороться с проблемами, которые могут возникать при работе с такого рода программами. Есть экран так называемых интернет чатов, он борется с вирусами, которые могут быть занесены при работе с программами мгновенного общения, как аська, скайп и им подобные. Сетевой экран помогает бороться с вирусами, которые могут проникнуть через сетевые программы. Экран поведения следит за тем как ведет себя система и при каких-то непонятных и подозрительных отклонениях ставит в известность пользователя. Служба репутации FileRep позволяет делать запросы антивирусом в базу данных аваста, чтобы убедиться в надежности некоторых подозрительных файлов.Антивирус имеет способность бороться практически с любыми видами троянов, вирусов, червей, то есть известных ему вредоносных программ. Он обнаруживает и блокирует «шпионов», которые способны проникать через почту или другие сетевые сервисы. Аваст расправляется со всеми неприятными файлами, несущими в себе угрозу и способными разрушить систему даже теоретически.Регистрация данного продукта тоже весьма проста и не вызовет проблем даже у новичков. Если антивирус Аваст у вас бесплатной, не коммерческой версии и произошли какие-то трудности при регистрации, то не стоит отчаивается. Есть несколько способов, посредством которых можно активировать данную программу. Один из способов - это зайти через интерфейс самой программы, заполнив регистрационную форму, то можно получить сразу регистрационный ключ, второй способ вариант, если не успели зарегистрироваться при установке, то это всегда можно сделать и после с помощью того же интерфейса программы. Первый способ выглядит так, когда устанавливается программа, то всплывет окно с надписью зарегистрироваться бесплатно, нужно выбрать пункт зарегистрироваться. Далее нужно будет заполнить несколько форм, куда входят некоторые данные о вас, а после нажать на пункт зарегистрироваться на бесплатный ключ. При правильно проделанной операции, должна высветится зарегистрирован. Второй способ. Если не получилось зарегистрировать программу при установке, то это можно легко сделать и в любое время после ее установки. Для этого нужно для начала открыть саму программу, затем нажать правой кнопкой мыши на пункт интерфейс пользователя AVAST. После нужно будет просто следовать тому, что будет появляться на экране, будет проходить обычный регистрационный процесс, такой же как и в первом варианте.В общем, этот антивирус зарекомендовал за последние годы на нашем рынке и в Украине только с положительной стороны, очень много пользователей в сети оставляют самые лестные отзывы об этой программе, он многофункционален и есть возможность совершенно легально его приобрести, не потратив ни копейки. Обзор антивирусного ПО специально подготовлен для портала replyua.net