Що допоможе вам відправитися на відпочинок за кордон з комфортом?

Подорожувати з комфортом – ось чого прагнуть усі мандрівники. Тим паче зручність багато важить для тих, хто часто мандрує літаком, адже вона є запорукою ваших гарних вражень від подорожі. Саме виснажливий переліт, довге очікування під час пересадки або незручний розклад рейсів часто стають причиною того, що ми відмовляємось від ідеї їхати кудись взагалі або відкладаємо довгоочікувану поїздку.
Як почати подорожувати зручно?
Якщо ви цінуєте свій час та прагнете подорожувати максимально комфортно, вам у нагоді може стати пошуковий сервіс, наприклад, такий як TripMyDream. Подібний сервіс побудований таким чином, щоб якнайбільше спростити вам процес пошуку підходящого авіаперельоту. Все, що вам потрібно зробити, це ввести назву початкового та кінцевого пункту подорожі, і буквально за кілька секунд ви отримаєте найбільш вигідні пропозиціі щодо авіаквитків за вашим запитом. Залишиться тільки обрати найліпший.
Такий спосіб пошуку квитків має свої беззаперечні переваги:
Ви значно заощаджуєте свій час. Пошук білетів за вашим запитом відбувається одразу серед кількох авіаагентств та поміж більш ніж півтисячі авіакомпаній по усьому світу. Таким чином відпадає потреба самостійно порівнювати ціни на багатьох сайтах-пошуковиках.
Розширена система пошуку є запорукою того, що ви отримаєте найбільш вигідні та оптимальні за всіма показниками (дати, тривалість, вартість) пропозиціі, що теж важливо.
Це зручно та швидко. В одному місці зібрані найкращі ціни на авіарейси від провідних авіакомпаній світу та лоукост-перевізників.
Можливість знайти супервигідні пропозиціі, в тому числі і квитки за «гарячими цінами».
Широкий вибір напрямків – 220 країн по всьому світу.
Ви не переплачуєте. Сервіс не додає націнок або комісій до вартості квитка.
Додаткові переваги
Проте TripMyDream не лише допомагає знайти найбільш вигідні та дешеві авіаквитки. Мета цього пошуковика – допомогти мандрівникам якнайкраще підготуватися до подорожі, тому тут ви також можете скористатися кількома додатковими опціями, що значно полегшать ваше мандрівне життя:
Бронювання готелю (чи будь якого іншого місця розміщення на ваш смак) за найнижчою ціною. В базі сервісу зібрано понад мільйон варіантів розміщення у різних країнах світу! Ви можете обрати той вид відпочинку, який бажаєте, як то гірськолижний курорт, пляжний відпочинок або екскурсійні напрямки. Або ж задати власний напрямок, якщо вже визначились. Можливість спланувати свій відпочинок відповідно до бюджету.
Як це працює?
Дуже просто! Від вас потрібно лише визначитись із датами вашої подорожі, видом відпочинку, місцем призначення та бюджетом, і ввести відповідні дані до пошукової системи сервісу. Все інше він зробить за вас. Ще один плюс – ви отримаєте додаткові характеристики обраного вами місця та виду відпочинку. Скажімо, якщо це пляж, то вам підкажуть середню температуру води в морі на обраний вами період подорожі, середню вартість замовлення у місцевих ресторанах або характеристику пляжів. Для гірськолижних напрямків вам нададуть дані про висоту гір та довжину трас, ціну на обладнання та кількість трас і підйомників. Дуже зручно, чи не так?
Тому, якщо бажаєте вирушити у мандрівку вашої мрії якомога швидше, не зволікайте, шукайте квитки за кращими цінами тут!