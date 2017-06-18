валюта
Спецтема«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Блогер висміяв новий російський закон

Блогер висміяв новий російський закон
Український блогер Сергій Стебліненко у своєму Фейсбук прокоментував новели російського законодавства, спрямованого на обмеження прав і свобод громадян, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер повідомив, що сьогодні, вісімнадцятого червня 2017, набуває чинності новий нормативний акт, що вносить зміни у федеральний закон «Про мітинги». З цього дня вуличні зустрічі депутатів з виборцями прирівняні до мітингів і публічних заходів з усіма наслідками, які звідси витікають. Відтепер, для того, щоб побачити своїх виборців, депутату доведеться отримувати відповідний дозвіл від місцевої влади. Варто зауважувати, що у РФ доволі часто використовували зустрічі з депутатами для того, щоб легалізувати масові вуличні заходи. Відтепер цю можливість закрито.

Блогер, коментуючи законодавче нововведення, зауважує, що має з цього приводу кілька єхидних запитань. По-перше, Стебліненка цікавить коли врешті в Росії закриють публічні туалети – перед ними постійно збираються люди, в яких немає жодних дозвільних документів для проведення мітингу. І, по-друге, чи підпадають під законодавче визначення засідання Державної думи та місцевих рад? Адже там депутати збираються одне з одним? – зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
18 июн 2017
15174

Путин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Популярный украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий в Facebook пишет о том, что президент РФ Владимир Путин в нашумевшем интервью журналисту и режиссеру Оливеру Стоуну о восстановлении

18 июн 2017
12306

Американский политолог рассказал о главных отличиях украинцев и россиян

В беседе с журналистами «Обозревателя» американский политический эксперт Джейсон Смарт заявил, что украинцев от россиян в большей степени отличает доброта и стремление к свободе, передает

18 июн 2017
9199

В Росії розповіли, на якій стадії перебуває будівництво Керченського мосту

На керченському березі завершили роботи над укрупненою збіркою залізничного арочного прольоту Кримського моста: мостобудівники замкнули звід арки на висоті 45 метрів від основи конструкції, інформує

18 июн 2017
7855

Тымчук объяснил панику России относительно «хорватского сценария» на Донбассе

На своей странице в соцсети Facebook военный эксперт и народный депутат Дмитрий Тымчук прокомментировал панические заявления российского руководства в связи с возможностью воплощения с целью

18 июн 2017
5714

Цимбалюк: вместо «Правого сектора» и кровавых бандеровцев в России теперь новая страшилка

Известный украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook пишет о том, что что-то давно не пугала российская пропаганда своих согражадан «Правым сектором» и кровавыми

Последние новости

Казанський: коли хтось почне історію про українських «карателів», покажіть йому це відео

У Канаді побоюються кібератак напередодні виборів

Клімкін – Заходу: вчіться на наших помилках

У Туреччині побоюються терористичного нападу на консульство Росії

Подруга Путіна програла парламентські вибори в Франції

Партія Макрона перемагає в парламентських виборах

У родині Бейонсе поповнення

Ейдман: обмовки Путіна свідчать про серйозні проблеми в психосексуальній сфері

Кримський Бандерівець: окупований півострів деградує семимильними кроками

Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву

Пожежа у багатоповерхівці це результат багаторічної недбалості – мер Лондона

Кримський Бандерівець: Майдан тепер докотився до окупованої Керчі (відео)

Один из конгрессменов США призвал республиканцев поддержать Трампа и не верить в его связь с Кремлем

Кримський Бандерівець: у Севастополі школи розганяють щоб розмістити церкву РПЦ

Романенко: сегодняшние гей-дела – это такая мелочь для большинства украинцев, о которой через 3 дня все забудут

П’яний депутат у Конотопі почав стрілянину

Триумф партии Макрона будет относительным, зато большинство в парламенте у него будет абсолютным, – эксперт

Блогер висміяв новий російський закон

Гибнут люди, а депутаты просто хотят поменять знак, вместо того, чтобы усилить наказание за превышение скорости, – полицейская

Донецьку фільтрувальну станцію обстрілювали 9 разів в цьому році – ОБСЄ

 Новости за день