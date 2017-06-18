Блогер висміяв новий російський закон

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Український блогер Сергій Стебліненко у своєму Фейсбук прокоментував новели російського законодавства, спрямованого на обмеження прав і свобод громадян, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер повідомив, що сьогодні, вісімнадцятого червня 2017, набуває чинності новий нормативний акт, що вносить зміни у федеральний закон «Про мітинги». З цього дня вуличні зустрічі депутатів з виборцями прирівняні до мітингів і публічних заходів з усіма наслідками, які звідси витікають. Відтепер, для того, щоб побачити своїх виборців, депутату доведеться отримувати відповідний дозвіл від місцевої влади. Варто зауважувати, що у РФ доволі часто використовували зустрічі з депутатами для того, щоб легалізувати масові вуличні заходи. Відтепер цю можливість закрито.Блогер, коментуючи законодавче нововведення, зауважує, що має з цього приводу кілька єхидних запитань. По-перше, Стебліненка цікавить коли врешті в Росії закриють публічні туалети – перед ними постійно збираються люди, в яких немає жодних дозвільних документів для проведення мітингу. І, по-друге, чи підпадають під законодавче визначення засідання Державної думи та місцевих рад? Адже там депутати збираються одне з одним? – зауважує блогер.