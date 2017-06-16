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Психолог: Путін вже не альфа-самець

Психолог: Путін вже не альфа-самець
Психолог Валентин Кім у власному блозі на сайті «ТСН» проаналізував вчорашню «пряму лінію» російського президента Володимира Путіна з точки зору вербальних та невербальних знаків, - про це інформує replyua.net.

Так, психолог помітив у поведінці російського президента кілька «маркерів» - зокрема, нові жести, скупість міміки, дистанціювання від проблем тощо. Всі вони свідчать про те, що відчуття самого себе у Путіна змінюється – господар Кремля посилює свою оборону. Рівень недовіри до оточуючих у нього явно підвищився, що виглядає доволі дивно: йдеться ж не про незручний закордонний візит, де його припирають до стінки противники, чи інтерв’ю західним журналістам, а про доволі комфортне спілкування з власним населенням шляхом відповіді на заздалегідь підготовані питання.

Також Путін перебирає на себе образ жертви – мовляв, якби не Крим, у Вашингтоні вигадали б що-небудь інше. Тобто, можна плювати на всі зобов’язання – все-одно США каратимуть, бо заздрять. Загалом російський президент вже не справляє враження альфа-самця – від колишньої впевненості не залишилось і сліду. Зараз Путін готується до великих неприємностей і на підсвідомому рівні це видає, - підсумовує психолог.
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