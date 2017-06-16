Шендерович про Путіна: старий пошляк не викликає ніяких емоцій крім блювотного рефлексу

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Російський сатирик та публіцист Віктор Шендерович на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу путінського «спілкування з народом», - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net.За словами Шендеровича, цей «вихід в народ» став для Путіна вже п’ятнадцятим, і він разюче відрізняється від тих, які він робив на початку кар’єри. Тоді прямі ефіри кремлівського господаря були законною здобиччю сатириків та гумористів. У всій низці програм, які робив Шендерович («Итого», «Бесплатый сыр», «Плавленый сырок») вони до кісточок розбирали всі фрази російського президента. Тоді його виступи викликали лють, з’являлось відчуття причетності та бажання дати здачі. У прямих лініях Путіна були сюжет і драма.А тепер, багато років потому, конференції російського президента не підлягають перегляду. Шендерович зауважує, що вже багато років він не може змусити себе переглянути навіть уривки, а сам Путін у ролі старого пошляка не викликає ніяких емоцій, крім бажання проблюватись. Але ще гидотнішими є ті, хто працює на «підтанцьовці» Кремля – їх спишуть в утиль, як і багатьох інших. Підсумовуючи, Шендерович зауважує, що нічого нового у виступах Путіна вже не буде. А якщо і з’явиться, то це буде зовсім іншою історією.