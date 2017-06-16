Блогер: росіяни мають право обрати лише спосіб прибирання власного лайна

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер Лідія Гайдар на власній сторінці в Фейсбук поділилась враженнями від спілкування з російськими лібералами, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, Гайдар вказує, що російські ліберали дуже сильно ображаються на українців – ми, мовляв, мало співчуваємо їх спробам протесту. У них є чимало відмовок чому їх акції ні до чого не призводять: від «ще не на часі» до «ви ж вимагаєте від нас вірної смерті». Навіть трапляються заяви, що Янукович був «няшкою» порівняно з жорстоким Путіним. Росіяни й досі не можуть второпати, що нам абсолютно байдужий спосіб усунення російського президента від влади і демонтажу кремлівського режиму – нас цікавить лише результат у вигляді деокупації Криму та Донбасу.Блогер проводить аналогію: всім байдуже як часто ви прибираєте в своїй оселі, скільки разів витираєте пил на підвіконні та який миючий засіб використовуєте для підлоги – це ваша приватна справа. Але якщо з вашої квартири лізуть клопи і таргани, смердить на весь під’їзд і падає бруд, сусідам доведеться втрутитись в приватність. Саме така ситуація склалась в російській оселі. І відтепер росіяни можуть обирати лише спосіб прибирання власного майна – мокрий чи сухий, - зауважує блогер.