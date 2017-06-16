Піонтковський: для Путіна наближаються критичні дні

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Російський політолог Андрій Піонтковський розповів редакції «Радіо Свобода» про тенденції у російському політикумі і про перспективи президентських виборів у наступному році, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, Піонтковский загадав скандальне інтерв’ю, яке Путін дав американському режисеру Оліверу Стоуну – там він говорив, що у нього не буває «поганих днів», адже він не жінка. Тим не менш, здається, що останнім часом у нього взагалі «критичний період». Справа в тому, що саме зараз визначається хто стане «переможцем» президентських виборів, призначених на 18 березня 2018 року. У РФ взагалі сформувалась стійка традиція передавати владу шляхом досягнення консенсусу між елітами, а «голосування» лише слугує ширмою для них.На даний момент Піонтковський виділяє два угрупування в російських елітах, умовно називаючи їх «Бункер» та «Хунта». Остання вже переконалась, що російський президент неспроможний виконувати свою основну функцію – «перехідника» між російською системою та західним світом. Візит Путіна до Франції, де Еманнуель Макрон прямо вказав російському президенту на його місце, це ще раз яскраво продемонстрував. На іншому боці «Бункер» - люди, які знаходяться у найближчому колі Путіна і втратять все коли він піде. Результат боротьби цих двох угруповань ми і побачимо у березні 2018 року. Хоча, можливо, це станеться і раніше, - зауважує Піонтковський.