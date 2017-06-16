Портніков: основне питання російської державності – питання Криму

Публіцист Віталій Портников для видання «Крим.Реалії» розповів про те, чому українці не співчувають російським протестам і на яке основне питання мають відповісти росіяни для того, щоб побудувати успішну державу, - про це інформує replyua.net.
Портніков зауважує, що на недавню хвилю протесних акцій, які прокотились найбільшими населеними пунктами Росії, українці практично не відреагували або прокоментували їх в іронічному дусі. Це викликало образу в російської «ліберальної інтелігенції» - мовляв, вони українському Майдану співчували. Але справа не в черствості українців, а в тому, для того, щоб здобути в них підтримку росіяни мають виходити під іншими лозунгами.
Зараз протестувальники своїм основним завданням вважають зміну персоналій, які знаходяться при владі, а їх основним девізом є «Путін - злодій». Але насправді основним питанням російської державності є питання Криму та інших окупованих територій. Бо зрозуміти чи може російська держава стати демократичною, як варто будувати інститути влади і як повинна функціонувати правоохоронна система можна тільки після того, як з’явиться відповідь на питання, поставлене свого часу Карлом Марксом: чи може вважатись вільним народ, який поневолює і пригноблює інші народи? Підказка для росіян – ні, не може. Утримуючи Крим Росія не зможе повернутись до спільноти цивілізованих народів. І саме з цього питання потрібно починати розбудову російської демократії, - зауважив Портніков.