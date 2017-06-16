Шевцова: Кремль ліпить собі альтернативу, але навряд вона буде кращою для Росії

Політолог Лілія Шевцова у своїй статті для видання «Радіо Свобода» пояснила які перспективи чекають на Кремль і чи можлива зміна російської системи влади і управління, - про це інформує replyua.net.
На роздуми Шевцову наштовхнула «пряма лінія», на якій російський президент Володимир Путін вдавав спілкування з народом. Цей захід практично співпав у часі з протесними акціями, які прокотились найбільшими містами Російської Федерації. Саме виступи Путіна показали, що він вже не може скласти достойної конкуренції своєму противнику – молодому опозиційному політику Олексію Навальному. Вся закостенілість і анахронізм російського президента дуже яскраво видні на фоні «борця з корупцією». Більше того, Навальний на акціях продемонстрував бажання «робити революцію» - його поведінка вказує на те, що він не тільки сам любить лізти на рожон, але і не вважає чимось непорядним наражати на небезпеку інших.
Шевцова вказує, що Навальний «осідлав» вуличний протест, який залишився єдиною альтернативою для держави, де не працюють нормальні демократичні механізми ротації влади. Тим не менш, судячи з риторики, Навальний виступає проти персон, але не проти системи, його мета – очолити сучасну Росію, а не зробити з неї демократичну державу. А це навряд чи стане кращою альтернативою для самих росіян.