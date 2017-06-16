Політолог: пряма лінія показала, що під Путіним – порожнеча

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Російський політолог Лілія Шевцова для «Радіо Свобода» проаналізувала вчорашню «пряму лінію» з президентом РФ Володимиром Путіним і вказала на деякі цікаві тенденції, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, вчора, п’ятнадцятого червня 2017 року, російський «національний лідер» влаштував «спілкування з народом». Шевцова зауважує, що картина склалась доволі безрадісна – було видно, Путіну набридла ця пряма лінія ще до її початку. Вже в п’ятнадцяте він відповідає на ті ж самі заздалегідь підготовані питання, заспокоюючи народ, знімаючи з себе відповідальність і даючи пересічним громадянам надію на те, що все воно якось вирішиться. Вже вкотре йому потрібно вдавати якусь драматургію, дивуватись безладам на місцях і створювати враження,що він переймається людськими бідами.Кремлівські пропагандисти радіють, що до них звернулись понад два мільйони осіб. Але, на думку Шевцової, це взагалі потрібно розглядати як національну трагедію – це значить, що громадяни втратили будь-яку надію вирішити свої проблеми іншими, більш традиційними методами. А це вказує на чималу прогалину у вертикалі влади: є тільки Путін, а під ним – порожнеча. Всі ці губернатори, очільники республік і країв, мери та інша місцева влада неспроможні допомогти пересічному громадянину, - підсумовує Шевцова.